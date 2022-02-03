البابا وشيخ الازهر يحييان اليوم العالمي الثاني للأخوّة الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نشر المجلس البابوي للحوار بين الأديان اليوم الخميس بيانًا بمناسبة اليوم العالمي الثاني للأخوّة الإنسانية في الرابع من شباط/فبراير.

وأشار المجلس إلى أنه غدا الجمعة، سيحيي البابا فرنسيس ذكرى اليوم العالمي الثاني للأخوّة الإنسانية مع فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن طريق رسالة فيديو ستُعرض خلال الاحتفال الذي يُقام في دبي تحت عنوان: أبعاد الأخوّة الإنسانية في التحالف العالمي للتسامح.

وأضاف البيان-الذي نشره المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي- أن اللقاء الذي يشارك فيه الكاردينال ايوزو غويكسوت، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان، سيُعقد في سياق اكسبو دبي 2020، ونظمته وزارة التسامح والتعايش في الإمارات العربية المتحدة واللجنة العليا للأخوّة الإنسانية، بدعم من الكرسي الرسولي وجامعة الأزهر.

ويدعو المجلس البابوي للحوار بين الأديان الجميع ، كما جاء في البيان، إلى الانضمام، بالطرق التي يراها كل واحد مناسبة، إلى الاحتفال باليوم العالمي للأخوّة الإنسانية، استجابة للطلب الذي وجهه البابا فرنسيس والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للعمل معا للتغلب على التحديات التي تواجهها البشرية، على أمل تعزيز ودعم وتشجيع الجماعات والأشخاص في العالم كله ليكونوا معا رسلا حقيقيين للوحدة والتضامن والأخوّة.