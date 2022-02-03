ماتّاريلا يرفض “استقالة المجاملة” لحكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قدم رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي استقالة حكومته لرئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا اليوم الخميس، حيث جرت العادة على استقالة الحكومة بعد انتخاب البرلمان للرئيس الجديد وأدائه لليمين الدستورية. ماتّاريلا، الذي بدأ ولايته الرئاسية الثانية اليوم، رفض بالطبع استقالة حكومة دراغي.

وتعود ما يسمى بـ”إستقالة المجاملة” إلى النظام الملكي وهي العادة التي تنص على استقالة الحكومة عند تغيير الملك. لذلك بقيت هذه العادة حتى مع الانتقال إلى النظام الجمهوري كممارسة، حيث يسلم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية المنتخب حديثًا.