رئيس مجموعة (سنام) الايطالية: نعمل على مشروع بنك غاز أوروبي ونظام تخزين مشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة (سنام) الايطالية، الرائدة في أوروبا في البنية التحتية للغاز، عن مشروع “بنك غاز أوروبي مركزي ونظام تخزين مشترك” يعمل عليه الاتحاد الأوروبي. وأشار ماركو ألفيرا، في مقابلة نشرتها صحيفة (لا ريبوبليكا) الى أن المشروع “نشأ عن اقتراح إيطالي”.

وقال ألفيرا “نحن في وضع معقد: بلغ متوسط ​​سعر الغاز في أشهر الشتاء هذه حوالي 90 يورو لكل ميغاواط / ساعة ، مقارنة بحوالي 20 يورو في نفس الفترة من العام الماضي. ولحسن الحظ تساعدنا درجات الحرارة المعتدلة حتى الآن”.

ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة (سنام) بأن “الإنتاج الأوروبي يتراجع ونواجه زيادة في الطلب من آسيا، حيث بدأ الانتقال من الفحم إلى الغاز”، مشير الى أن “الصين فقط تضيف كل عام حصة طلب تكاد تكون مساوية لاحتياجات بلد مثل فرنسا. وسيستمر هذا إلى ما بعد عام 2040: فالغاز الطبيعي ممتاز بالنسبة للصينيين والعالم ، لأنه يلوث بدرجة أقل ، ولكن هناك عواقب حتمية على الأسعار”.

وقال إن “70 يورو لكل ميغاواط/ساعة من التكاليف الإضافية في الشتاء تعني أن فاتورة الغاز الأوروبية كانت ستشهد زيادة بنحو 200 مليار، إذا تم توفير السوق بالكامل بالأسعار الفورية، والتي نقدر لها إضافة 200 مليار أخرى لقطاع الكهرباء.”. واشار ألفيرا الى أن “الحل الذي اقترحناه كنظام إيطالي والذي تتم مناقشته في أوروبا يمر عبر نظام تخزين مشترك للغاز. فمن الممكن إجراء عمليات شراء مشتركة خلال الصيف، عندما تكون الأسعار أقل لأن السوق كله في الجزء الشمالي لخط الاستواء والغاز في المقام الأول للتدفئة”. وأردف “يمكن بعد ذلك استخدام الغاز المخزن كاحتياطي، لاستخدامه في حالة فصول الشتاء الشديدة أو الأعطال أو الأزمات الجيوسياسية، وفي حالة الأسعار الدولية المرتفعة للغاية. ولا سيما بالنسبة الغاز الطبيعي المسال المنقول عن طريق السفن والذي يحدد الاسعار”.