وزير المالية الألماني لا يرفض تعديل القواعد المالية الاوروبية بشرط الالتزام بخفض الديون العامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير المالية في الحكومة الألمانية الجديدة، كريستيان ليندنر أنه من الممكن تعديل ميثاق الاستقرار الأوروبي، لكن الدين العام للدول الاعضاء في التكتل الموحد “ينبغي أن تنخفض”، في إشارة الى الجدل الراهن بين دول شمال أوروبا ودول الجنوب، كإيطاليا، المثقلة بالديون والداعية لتجاوز القواعد المالية الاوروبية الصارمة بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19

وقال ليندنر في مقابلة مع (لا ريبوبليكا) الايطالية “التعديل لا يعني دائمًا تحسنًا، ومن المهم أن يظل الدين العام لدول الاتحاد الأوروبي مستدامًا ككل. يجب أن تكون البنوك المركزية قادرة على الاستجابة بشكل مناسب لسيناريوهات التضخم. يجب أن يظل الهدف، من ناحية، إعادة الدين إلى مستويات يمكن تحملها مقارنة بالقدرات الاقتصادية، ومن ناحية أخرى من الضروري اقتطاع هوامش للاستثمار في المستقبل. وهنا أرى إمكانات هائلة في خطة التعافي الأوروبية والتي ستحصل إيطاليا منها على 200 مليار يورو”.

واشار وزير المالية الألماني إلى أنه بوسع إيطاليا تركيز هذه الموارد “بشكل معقول على الاستثمارات لتحسين قدرتها التنافسية والنمو”. وقال “إيطاليا تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة. إنها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا. وتتميز بشركات رائعة من الطراز العالمي. إنها دولة يمكنها تعزيز قوتها ولا يتعين عليها الخوف من ميثاق الاستقرار” بسبب ضخامة حجم الدين العام. وأضاف “لا أعتقد أن مشاركة المخاطر وتخفيف القواعد المشتركة سيجعلنا نتقدم . لكن بالطبع سنحتاج إلى إيجاد طرق لتحسين ميثاق الاستقرار من خلال ضمان ألا يزيل تخفيف الديون هوامش الاستثمار في التقنيات المتقدمة وحماية البيئة والأولويات الأخرى “.