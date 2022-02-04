وزير الصحة الايطالي: بيانات كوفيد تتحسن للمرة الاولى منذ اسابيع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- مع نشر المعهد العالي للصحة بيانات تفيد بانخفاض معدل الاصابات الأسبوعي بوباء كوفيد-19 إلى 1362 حالة لكل 100 ألف نسمة، مقابل 1823 حالة في الأسبوع السابق وتلقي أكثر من 80% من المواطنين البالغين الجرعة الثالثة المعززة، أشار وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانتسا اليوم الجمعة إلى أنه “وصلنا أخيرًا إلى مرحلة تبدو مختلفة عن الأشهر السابقة”.

ولكن الوزير أضاف في رسالة فيديو لندوة صحية عن (التحديات العالمية والسرطان) “ما زلنا بحاجة إلى الحفاظ على أقدامنا على الأرض وإلى التحلي بأقصى قدر من الحذر، ولكن للمرة الأولى منذ أسابيع عديدة، نرى أرقاما تتحسن أخيرًا. الحالات مازالت مرتفعة جدا ونحتاج الى عناية وحذر ولكن بفضل اللقاحات والسلوك الصحيح للمواطنين نسجل انخفاضا في عدد الاصابات وانخفاضا في حالات الاستشفاء ونأمل ان تستمر هذه الاعداد في الانخفاض. وهذا سيسمح لنا بفتح مرحلة جديدة”.

ووفق آخر بيانات صدرت مساء أمس الخميس، يبلغ العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، 11 مليون 348 ألفا و701، ساهم الوباء في حصد أرواح 147 ألفا و734 منهم.