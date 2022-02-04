فون دير لاين: استهداف (نورد ستريم2) ضمن قائمة عقوبات محتملة على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- اشارت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى إمكانية استهداف خط أنابيب (نورد ستريم2) المخصص لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، ضمن قائمة عقوبات محتملة على روسيا في حالة غزوها لجنوب شرق أوكرانيا.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي في مقابلة مع صحيفتي Les Echos الفرنسية و Handelsblatt الألمانية “روسيا تمارس ضغوطا عسكرية على أوكرانيا وتستخدم إمدادات الغاز كوسيلة للضغط علينا. هذا هو السبب في أنه من الواضح تمامًا أنه لا يمكن إزالة (نور دستريم2) من الطاولة فيما يتعلق بالعقوبات”.

واشارت فون دير لاين إلى أنه “على مدى العقد الماضي، عملنا باستمرار على تحسين التضامن في مجال الطاقة في أوروبا وإنشاء شبكات بعيدة المدى من خطوط الأنابيب. على سبيل المثال ، استثمرت أوروبا في 115 خط أنابيب وموصلاً بينيًا مختلفًا منذ عام 2013 وحده. لم نصل تمامًا إلى حيث نريد أن نكون بعد، ولكن لدينا نقاط تواصل إقليمية مختلفة يمكنها توفير الإمدادات عبر الحدود”.