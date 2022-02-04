مؤسس حركة خمس نجوم يرحب بإنطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب مؤسس حركة خمس نجوم، بيبي غريللو بانطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين اليوم الجمعة.

وكتب غريللو في تغريدة على منصة (تويتر) “بفضل الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستقام من اليوم حتى 20 شباط/فبراير، يمكننا بشكل مشترك إعادة إطلاق قيم التضامن والوحدة والتعاون بين الشعوب”.

ووضع غريللو رابطا لمقال نشره على مدونته بعنوان “بكين 2022: معًا من أجل مستقبل مشترك”.

وتتهم أحزاب إيطالية، خاصة تلك المحسوبة على اليمين، مؤسس حركة خمس نجوم بتبني سياسة موالية للصين. وكان غريللو قد أثار جدلا بلقائه السفير الصيني لدى إيطاليا تزامنا مع إنعقاد قمة الدول السبع الصناعية الكبرى الاخيرة في المملكة المتحدة ومع دعوة الرئيس الامريكي جو بايدن لوقف نفوذ بكين المتزايد. وعاد غريللو لاحقا لينشر مقال على مدونته الالكترونية وصف قمة السبع بأنها “استعراض أيديولوجي لم يشهد له مثيل منذ سقوط جدار برلين“.