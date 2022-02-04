تقرير إقتصادي ايطالي: 80% من الشركات في وضع صلب بحلول نصف العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار تقرير للمعهد الوطني الايطالي للاحصاء (إستات) حول وضع الشركات وآفاق مستقبلها بعد حالة طوارئ كوفيد-19 الصحية، إلى أن أكثر من 80% من الشركات، التي تمثل أكثر من 90% من القيمة المضافة، تتوقع أن تكون في وضع اقتصادي صلب بصورة كاملة (41.3%) أو جزئية (39.5%) بحلول النصف الأول من عام 2022.

وحسب التقرير، فإنه من ناحية أخرى، هناك أكثر بقليل من 3% من الشركات تعتبر أن بقائها في الاسواق معرض للخطر بجدية.

وقامت 9.4% من الشركات بزيادة موظفيها في النصف الثاني من عام 2021 ، بينما بدأت 12.1% أخرى في الاعلان عن فتح وظائف جديدة. ولكن ما يقرب من ثلثي هذه الشركات أفادت بوجود صعوبات في العثور على المهارات اللازمة.