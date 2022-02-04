لجنة الأخوة الإنسانية: تقدير للرئيس بايدن على مشاركته بالذكرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قالت حاضرة دولة الفاتيكان، إن الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام، أعرب عن تقديره للرئيس بايدن على مشاركته في الاحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد قال المستشار عبد السلام: “تقدر اللجنة العليا للأخوة الإنسانية مشاركة الرئيس بايدن والقادة الآخرين بمناسبة هذا اليوم الذي يمثل لحظة فارقة في تاريخ الإنسانية، والذي اجتمع فيه قائدا أكبر مؤسستين في العالمين المسيحي والإسلامي عام 2019 للتوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية في أبو ظبي. أجدد امتناني لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها مسيرة الأخوة الإنسانية منذ انطلاقتها الأولى”.

من جانبه، قال الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو جيكسوت، رئيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ورئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان: “اليوم الدولي للأخوة الإنسانية هو فرصة لتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الفقراء، الضعفاء، المشردين والمظلومين. آمل أن تتحول الأخوة الإنسانية إلى حركة عالمية قيمية أخلاقية يتشاركها الجميع على اختلافهم وتنوعهم. ونيابة عن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، نقدر البيان الذي شاركه الرئيس بايدن في هذا اليوم المهم”.

ويقع مقرُ اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحظى بدعم قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي وراعي الأخوة الإنسانية.