إيطاليا: 99522 إصابة بكوفيد و433 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 99,522 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء إيطاليا اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك 433 حالة وفاة أخرى أيضاً”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 148,167 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم اجراء 884,893 تحليل كشف عن العدوى، والتي “انخفضت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس إلى 11.2٪”.

ولفتت النشرة إلى “تراجع أعداد ​​المرضى في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات أيضاً”، ليصل إلى “1440 في المجموع”، وهم “أقل بفارق 17 حالة مقارنة بيوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك حالياً 19 ألف مريض في المستشفيات يعانون من أعراض الوباء”، وهم “أقل بحاصل 324 عن أمس”.