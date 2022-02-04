عالم وبائيات إيطالي: يمكن لوفيات كوفيد أن تزداد  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب عالم وبائيات إيطالي عن الاعتقاد بأن “أعداد الوفيات جرّاء الإصابة بوباء كوفيد 19 لن تنخفض ​​قريبًا، حتى نغير الطريقة التي ننظر بها إلى الوباء”.

وأكد مدير عيادة الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (مقاطعة ليغوريا ـ شمال) ماتّيو باسّيتّي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الجمعة، أنه “طالما كنا ننظر إلى الجميع بالطريقة نفسها، فإن المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين أظهرت تحاليل الكشف عن العدوى ايجابيتهم، مقارنة بالمصابين بالتهاب رئوي جرّاء كوفيد، فمن الواضح أن عدد الوفيات لن يميل إلى النزول”، بل “يمكن أن يستمر صعودًا أيضًا في الواقع”.

وأضاف باسّيتّي: “أقول هذا لأن في إيطاليا هناك العديد من الأشخاص المصابين بدون أعراض، نظرًا لأننا نواصل إبلاغ المعلومات تبعا لنموذج المعهد الوطني للإحصاء (إستات) عن حالات إيجابية بسيطة تظهر بالمسحة وبدون أعراض واضحة لكوفيد 19”.

وخلص عالم الوبائيات الى القول، إن “هذا يُعدّ اليوم شرطاً كافياً لإصدار حكم بالوفاة جرّاء الإصابة بكوفيد 19″، إلا أن “علينا أن نغيّر أسلوب الإحصاء هذا”.