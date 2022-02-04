كونتي يطالب بموارد إضافية لاحتواء أسعار فواتير طاقة الباهظة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبّي كونتي بتخصيص موارد إضافية لاحتواء ارتفاع أسعار فواتير طاقة الباهظة.

وقال زعيم الحركة مغادراً قصر (كيجي)، مقر الحكومة، بعد الاجتماع برئيس الوزراء ماريو دراغي، “تحدثنا عن تكلفة الطاقة”، وأن “من الضروري للغاية التدخل بموارد إضافية لاحتواء أسعار الفواتير الباهظة، وإلا فلن تتمكن العائلات والشركات ونظام الإنتاج بأكمله من الاستفادة من أموال الانتعاش الاقتصادي”.

وأضاف كونتي أنه مع رئيس الوزراء دراغي “تحدثنا عن مسألة عدم الاستقرار والسلامة في أماكن العمل”، واستذكر “مأساة الشاب لورينزو باريللي”، وهو موضوع تناوله الرئيس ماتاريلا أمس أيضًا في خطاب تنصيبه.

وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أنه “ربما قام شخص ما بخفض مستوى صوته عندما كان هناك هذا المقطع”، لافتا إلى أن “حركة خمس نجوم رفعت صوتها بهذا الشأن، الذي يجب أن تكمن فيه أولويتنا على الإطلاق”، بل “أولوية مشتركة”.