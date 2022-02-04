عالم فيروسيات إيطالي: ممكن ملء ملاعب كرة القدم بسعة كاملة في آذار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب عالم فيروسيات إيطالي عن الاعتقاد بأن من الممكن ملء ملاعب كرة القدم بسعتها الكاملة في شهر آذار/مارس المقبل.

وقال عالم الفيروسات بجامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو، في تصريحات إذاعية الجمعة، إن “المشجعين ليسوا كعشاق الموسيقى الكلاسيكية الذين يبقون في صمت تام في مكانهم، لذلك ليس من السهل إعادة فتح الملاعب”.

واستدرك بريلياسكو القول: “نحن في وضع موات، لكن ليس كثيراً لحد الآن”، لذلك “أتمنى أن نكون قادرين في آذار/مارس أن نصل لملء الملاعب إلى سعة 100٪”، فقد “بدأنا نرى بصيص نور”.

وأضاف العالم، أن “هناك علامات إيجابية لتحسن الوضع الوبائي، لكننا ما نزال في مرحلة تتطلب الحذر”، مبيناً أن “مصير إعادة فتح الأنشطة مرتبط بحقيقة أن الحرب الحالية ضد الفيروس هي حرب خنادق”.

واسترسل: “لقد كان يُعتقد أنه مع عملية إغلاق صعبة أولى، يمكن حل المشكلة، لكننا الآن غارقون في هذه الحرب ضد الفيروس، والتي بعد مرور فترة من الوقت، يصبح تحمّلها أمراً متعذراً، ومن المفهوم الرغبة بإعادة ملء الملاعب والمراقص كاملة”. واختتم بالقول: “سوف نتجه نحو هذا الحل لا محالة”.