دي مايو: حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزعزعة استقرار الغرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إلى أنه “للأسف، تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا للقيام بحملات لزعزعة الاستقرار موجهة ضد المجتمعات الغربية بطريقة منسقة، لا سيما خلال الانتخابات”.

وأضاف، متحدثا في حدث بعنوان (التضليل المعلوماتي: التحديات الدولية والقدرة على التصدي داخليا) بمقر وزارة الخارجية الاثنين أن “انتشار الأخبار الكاذبة ليس بالظاهرة الجديدة، لكنه اتخذ أبعادا غير مسبوقة”.

وقال وزير الخارجية “في الواقع، في المشهد الإعلامي إلى جانب الصحف والإذاعة والتلفزيون، تلعب وسائل التواصل الاجتماعي اليوم دورًا بارزًا للغاية”، مشيرًا إلى أن منصات عبر الإنترنت “أحدثت ثورة في طريقة تلقي الناس للمعلومات ويتفاعلون معها معربين عن آرائهم وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على طريقة تفكيرهم وتصرفاتهم”