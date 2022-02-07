بوريل: التعاون بين بروكسل وواشنطن ضروري لتجنب تدهور أزمة روسيا-أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-واشنطن- في إشارة إلى الازمة على الحدود الروسية-الأوكرانية، شدد الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل على “إن استمرار التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضروري لتجنب تدهور ولكي تسود الدبلوماسية”.

وقال منسق السياسة الخارجية للتكتل الموحد الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، في تغريدة الاثنين على منصة (تويتر)، “من الجيد لقاء وزير الخارجية انتوني يلينكن الأمريكي مرة أخرى شخصيًا في واشنطن”، معلنا أنه ناقش معه “مجموعة متنوعة من القضايا الجيوسياسية، وقبل كل شيء الوضع في وحول أوكرانيا والتهديدات الروسية”.