إيطاليا تؤكد تعليق إتفاقية عسكرية مع إثيوبيا بسبب الحرب الداخلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني أن حكومة بلاده علقت اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع إثيوبيا في نيسان/أبريل 2019، والتي كانت دخلت حيز التنفيذ في آب/أغسطس 2021 بسبب الحرب في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

تأكيد وزير الدفاع جاء في إجابة مكتوبة على مساءلة تقدمت بها برلمانية عن حركة خمس نجوم، نشرتها مجلة (بانوراما) الأسبوعية.

وأشار غويريني في معرض رده إلى أن الوزارة التي يترأسها، “منذ اندلاع الصراع” بين القوات الفيدرالية الاثيوبية ومقاتلي حركة تحرير شع تيغراي، “أعطت رأيا سلبيًا لطلبات ترخيص” تلقتها من وحدة ترخيص مواد التسلح العسكري (Uama) التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية تتعلق بتصدير أي أسلحة أو مواد “مزدوجة الاستخدام” (المدني والعسكري) إلى إثيوبيا، “لعدم القدرة على استبعاد خطر التوظيف في سياق الأعمال العدائية الجارية”.

كما ذكّر الوزير بإطلاق مبادرات إيطالية في الأشهر الأخيرة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى تعزيز “الوقف الكامل والفوري للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية بشكل كامل وآمن. الوصول غير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً من النزاع، واحترام القانون الإنساني الدولي، وإتمام تحقيقات شفافة ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان”، فضلاً عن تعجيل “إطلاق عملية حوار وطني فعالة وشاملة”.