إيطاليا: 326 وفاة جديدة جراء كوفيد-19 والاصابات تتراجع إلى 41 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين (7 شباط/فبراير) تسبب الفيروس في وفاة 326 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما استمرت وتيرة التراجع في الإصابات بالوباء حيث تم تسجيل 41 ألفا و247 إصابة مؤكدة جديدة.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة قبل 24 ساعة كانت 77 ألفا و29 إصابة والوفيات 229 وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 11 مليون 663 ألفا و338، ساهم الوباء في حصد أرواح 149 ألفا و97 منهم.

وتراجع مجددا عدد شاغلي وحدات العناية الفائقة ليبلغ اليوم 1423 مريضا (8 مرضى أقل عن الامس)، في حين ارتفع عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بـ177 مريضا جديدا ليصبحوا 18 ألفا و675.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 9 ملايين 523 ألفا و540، بعد شفاء 123 ألفا و823 في غضون الأربع وعشرين ساعة الاخيرة.