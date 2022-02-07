دي مايو يلتقي وليامز ويؤكد أولوية تحقيق الاستقرار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو بالعاصمة روما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، من أجل “الاطلاع على آخر المستجدات” بشأن الوضع في ليبيا.

وفي أعقاب اللقاء، شدد دي مايو، في منشور على منصة (فيسبوك) على أنه “في هذا الملف، تواصل إيطاليا العمل بأقصى قدر من الجهد: الأولويات هي الأمن في البحر الأبيض المتوسط​​، والاستقرار الليبي واحترام حقوق الإنسان”.

وفي معرض إشارته إلى حديث البابا فرنسيس للتلفزيون الإيطالي أمس الأحد، الذي أعاد فيه تشبيه مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بمعسكرات الاعتقال النازية كما دعا الاتحاد الأوروبي للتوافق بشأن إدارة أزمة الهجرة، رأى دي مايو أنه “من الملح مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في ليبيا. وهو هدف لا يزال في صميم عمل إيطاليا”، مؤكدا أنه “لن نتمكن من مواجهة هذه المأساة إلا بالبقاء متحدين وبأقصى قدر من مشاركة الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركائنا الدوليين”.