لاغارد: المصرف المركزي الأوروبي مصمم على ضمان استقرار الأسعار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- نوهت محافظ المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن المصرف “عمل على مدى السنوات العشرين الماضية على ضمان استقرار الأسعار، بمتوسط ​​معدل تضخم بلغ 1.7 في المئة منذ بداية عام1999. ونحن مصممون على الاستمرار في ذلك”.

ووفق بيانات أولية صدرت مؤخرا عن وكالة الإحصاء الاوروبية (يوروستات)، ارتفع التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (منطقة اليورو) في الشهر الأول من العام الحالي مسجلا نسبة قياسية جديدة بلغت 5.1 في المائة والذي يعود في المقام الأول لارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت لاغارد، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي، إنه “بالمقارنة مع توقعاتنا في كانون الأول/ديسمبر، فإن المخاطر على توقعات التضخم آخذة في الازدياد”.

وأشارت لاغارد إلى أنه وفقًا للمؤشرات طويلة الأجل، “سيعود التضخم إلى 2 في المئة بحلول عام 2023 ومن المتوقع أن يظل بالقرب من هذا المستوى لاحقا”.