بوريل: أوروبا تواجه أخطر لحظة منذ نهاية الحرب الباردة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-واشنطن- رأى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن أوروبا تمر بـ “أخطر لحظة” على أمنها منذ نهاية الحرب الباردة، لكن “الحل الدبلوماسي” مع روسيا يظل “ممكنًا” بشأن الازمة مع أوكرانيا.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي مشترك الاثنين في واشنطن مع وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، “نحن في خضم أزمة دبلوماسية قوية مع روسيا” ، مستذكرا الطلب الموجه إلى موسكو لبدء خفض التصعيد على الحدود مع أوكرانيا و”الجهود الدبلوماسية الجديدة التي بدأت لإقناع روسيا باختيار مسار الحوار، الذي يجب أن يستمر”.

وأضاف منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي “نأمل في وضع أفضل، لكننا نستعد للأسوأ”، مشيرًا إلى أن “أي عدوان آخر على أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة وكلفة باهظة”.