إيطاليا تدعم جهود وليامز بشأن إجراء الانتخابات في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو “الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز”، وذلك لدى استقباله الأخيرة صباح الاثنين في اجتماع بمقر وزارة الخارجية في روما.

ووفق وزارة الخارجية الإيطالية، فإن الاجتماع تركز على “تبادل الآراء حول الإطار السياسي الليبي والدعم الكامل لعمل المستشارة ويليامز وبشكل خاص جهودها بشأن استدامة العملية الانتخابية”.

وفي إشارة إلى “الإجماع الواسع النطاق داخل المجتمع الدولي لمسار انتقالي بقيادة ليبية”، نوه دي مايو إلى “ضرورة احترام طموحات الليبيين في الاستقرار والديمقراطية”، معربا عن “الأمل، وبفضل وساطة الأمم المتحدة، بتقارب الفاعلين الرئيسيين في ليبيا نحو أجندة سياسية وانتخابية ذات مصداقية تجنب الانقسامات وتمكن من التصويت بسرعة على أسس صلبة ومتوافق عليها”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن “الأولوية تكمن في تجنب خطر الجمود السياسي المطول، الذي من شأنه أن يبعد أكثر آفاق الاستقرار الدائم في البلاد”.