إيطاليا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات بالاماكن المفتوحة اعتبارا من الجمعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- مع تراجع حالات الاصابة بوباء كوفيد-19 بنسبة 30% في غضون اسبوع واحد، أعلن نائب وزير الصحة في الحكومة الايطالية، أندريا كوستا الغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الاماكن المفتوحة في جميع انحاء البلاد، ابتداء من يوم الجمعة القادم 11 شباط/فبراير الجاري.

واشار كوستا في تصريحات صحفية إلى أن عدم تمديد فرض الزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق الذي تنتهي صلاحيته الخميس، 10 شباط/فبراير، “علامة أمل لجميع الإيطاليين”.

ولا يقتصر قرار الالغاء على المناطق المصنفة بيضاء.

كما أكد نائب الوزير أن الحكومة لن تمدد حالة الطوارئ الصحية الخاصة بالوباء والتي ستنتهي في 31 آذار/مارس القادم.