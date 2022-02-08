سيريني: تدعو لتطوير إنتاج اللقاحات في إفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، إلى تطوير إنتاج اللقاحات المضادة لوباء كوفيد 19 في إفريقيا.

جاء ذلك في مداخلتها خلال حدث نظمته السفارة الفرنسية في قصر (فارنيزي) بروما، الثلاثاء، على ضوء القمة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي ستعقد في بروكسل يومي 17 و18 شباط/فبراير الجاري، في ظل الرئاسة الفرنسية للمجلس الأوروبي.

وقالت سيريني إنه “على المدى المتوسط ​​والطويل، سيكون تطوير البنية التحتية للإنتاج الإقليمي ضروريًا لتلبية الطلب المحلي على اللقاحات والأدوية، لا سيما في إفريقيا، مما يساعد على إرساء الأسس لإعداد القارة بشكل أفضل لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية”.

وأضافت المسؤولة الدبلوماسية أنه “لا يمكن للمرء أن يتجاهل الآثار التي أحدثها الوباء وما يزال يحدثها على البلدان الأفريقية”، حيث “لم يتلق أكثر من 85٪ من المواطنين الجرعة الأولى بعد”. وأشارت سيريني إلى أن من الضروري “مواصلة جهود التضامن من خلال منصة (كوفاكس) المتعددة الأطراف”. وسلطت الضوء على أنه “لا يمكن تحويل اللقاحات إلى عمليات تلقيح إلا من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للقاحات، المنخفضة كمياتها للغاية في العديد من البلدان”.

وأكدت المسؤولة الدبلوماسية على أنه “لذلك، هناك حاجة إلى مبادرات ملموسة جديدة لتعزيز النظم الصحية الوطنية، لا سيما في القارة الأفريقية”، وعلى وجه التحديد “كبنية أساسية ضرورية لضمان المساواة في الحصول على اللقاحات”.