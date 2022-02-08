جينتيلوني: الطاقة النووية ليست حلاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، مجيباً على السؤال، عما إذا “كان حل أزمة الطاقة يكمن في تلك النووية؟” بالقول: “لا أعتقد ذلك بصراحة”.

وأضاف جينتيلوني، متحدثًا عبر الفيديو إلى طلاب جامعة بوكوني في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) الثلاثاء: “أنا فخور بالقرار الذي اتخذته بعض الدول منذ سنوات عديدة، بما فيها إيطاليا، بترك الطاقة النووية جانبًا بسبب المخاطر والتكاليف”، مشيرًا إلى أنه كان “من بين المروجين لذلك”، وقال ممازحاً “لكن لا تخبروا بهذا كثيراً”.

وذكر المفوض الأوروبي، أنه “ربما ستكون لدينا محطات نووية مختلفة في المستقبل”، لكن هذا يمثل أحد الموارد الخاصة بالانتقال وليس للمستقبل الذي نعمل على بنائه”.

وأشار جينتيلوني إلى أن “رد الفعل على ارتفاع أسعار الطاقة والغاز له ما يبرره تمامًا، لأن سعر الغاز في أوروبا ارتفع سبع مرات منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2020 حتى التاريخ ذاته عام 2022”. وأوضح أن “هذا الأمر لم يحدث حتى في الولايات المتحدة، التي تضاعف فيها سعر الغاز في الفترة نفسها”.

وخلص المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، الى القول، إن “رد الفعل ضروري. لقد ناقشت المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء نوع رد الفعل”. واختتم متطرقاً إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول منفردة، بالقول، إن “للدول الأعضاء الحق في الرد، ما نطلبه هو أن يكون رد الفعل هذا مؤقت وموجه، أي أنه لا يستمر إلى الأبد ولا يشمل الجميع”.