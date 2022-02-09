البابا السابق: لست كاذباً بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أكد البابا المتقاعد يوزف راتسنغر القول: “أنا لست كاذبا”، بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال، وأن “البابا معي” في ذلك.

وأوضح البابا الفخري، بندكتس السادس عشر، في رسالة نشرها الفاتيكان اليوم الثلاثاء، موقفه فيما يتعلق بالتقرير عن حالات الغلمانية في أبرشية ميونيخ وفريزينغ عندما كان رئيسًا لأساقفتها، والذي نشأ عنه سوء فهم.

وأعطى راتسنغر في الرسالة صوتًا لألمه ومعاناته العميقة من حقيقة أن شخصًا ما كان يمكن أن يشك في صدقه ويوضح بهذا الصدد أن البابا فرنسيس يقف إلى جانبه.

وكتب البابا السابق أنه “بعد تقديم التقرير عن الانتهاكات في أبرشية ميونيخ وفريسينغ في 20 كانون الثاني/يناير 2022، أود أن أوجه كلمة شخصية لكم جميعًا. في الواقع، حتى لو أنني كنت رئيس أساقفة ميونيخ وفريسينغ لأقل من خمس سنوات بقليل، فعلى أي حال، إن الانتماء العميق لأبرشية ميونيخ كوطن بالنسبة لي لا يزال قائماً”.

وذكر البابا الفخري أنه “بادئ ذي بدء، أود أن أعبر عن كلمة شكر خالص”، فـ”في هذه الأيام من فحص الضمير والتفكير، تمكنت من اختبار كثير من التشجيع، تعابير الصداقة وعلامات ثقة عديدة أكثر مما كنت أتخيله. أود أن أشكر بشكل خاص المجموعة الصغيرة من الأصدقاء الذين، مع إنكار الذات، دونوا لي مذكراتي المكونة من 82 صفحة وعهدوا بها لمكتب المحاماة في ميونيخ، والتي لم يكن بإمكاني كتابتها بنفسي”.

وأشار راتسنغر إلى أنه “للإجابات على الأسئلة التي طرحت عليّ من قبل مكتب المحاماة، كانت هناك أيضًا قراءة وتحليل ما يقرب من 8 آلاف صفحة من المستندات بتنسيق رقمي”. واختتم بالقول إن “هؤلاء المتعاونين ساعدوني أيضًا في دراسة وتحليل التقرير المؤلف من ألفي صفحة تقريبًا”.