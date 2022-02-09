وزير إيطالي: إنجاز خطوة مستقبلية جيدة من ناحية البيئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير إيطالي إنه تم إنجاز خطوة مستقبلية جيدة على صعيد البيئة، لكن لا تزال هذه الطريق مفتوحةً أمامنا للسير عليها.

جاء ذلك على لسان وزير البنية التحتية والنقل المستدام إنريكو جوفانّيني، في رسالة نشرتها صحيفة (أڤّينيري) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، تعليقًا على إدخال حماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية في الدستور “وهو أمر لصالح الأجيال القادمة أيضاً”، مع تصويت البرلمان عليها أمس.

وقال الوزير جوفانّيني إنه “قبل ست سنوات، أطلق التحالف الإيطالي من أجل التنمية المستدامة (ASviS) اقتراحًا لإدخال مبدأ العدالة بين الأجيال في الدستور. استضافت صحيفتكم مداخلات عديدة لي كمتحدث باسم التحالف حول هذا الموضوع”.

وأشار الوزير المنتمي للتيار المستقل إلى أن “اليوم، تم انجاز هذا المسار، وأود أن أذكر كيف أن رئيس الوزراء ماريو دراغي أكد صراحة على التزام الحكومة بهذا التعديل الدستوري خلال النقاش حول منح الحكومة الثقة قبل عام”.

وأضاف الوزير “لذلك أنا مرتاح بشكل مزدوج، لأن هذه العملية قد انتهت الآن، بتصويت شبه إجماعي للقوى السياسية الموجودة في البرلمان، وكما ينبغي أن يكون الآمر عندما يتم التطرق إلى المبادئ الأساسية للجمهورية”.

ولفت جوفانّيني إلى أن، “من الواضح أن تغيير المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التعايش المدني لا يكفي”، فـ”نحتاج إلى إجراءات جماعية وفردية، تتسق مع هذه المبادئ. نحتاج إلى قوانين وقواعد لحماية تلك المبادئ بشكل كامل في الممارسة. لكننا نحتاج أيضًا إلى ثقافة مشتركة تستند إلى تلك المبادئ، قادرة على جعلنا نواجه بنجاح التحديات الكبيرة الحالية والمستقبلية”.

وخلص وزير البنية التحتية والنقل المستدام الى القول، إنه “ينبغي الجمع بين الاحتياجات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبيئية، لبناء نموذج جديد للتنمية المستدامة على أساس البيئة المتكاملة التي يتحدث عنها البابا فرنسيس”.