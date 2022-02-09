سالفيني: على المتظاهرين احترام قوى حفظ النظام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، القول: “أنا مع رجال الشرطة دائمًا على أية حال، فالأولاد لديهم كل الشرعية للتظاهر، المطالبة بالحقوق والاحتجاج، لكن شريطة أن يكون ذلك في حدود احترام الآخرين دائماً”.

جاء ذلك تعليقاً على أعمال شغب وقعت خلال احتجاج الشهر الماضي أمام وزارة التربية والتعليم في روما، من قبل مجموعة من الطلاب، بعد وفاة صبي يبلغ من العمر 18 عامًا من أوديني (مقاطعة فريولي ڤينيتسيا جوليا ـ شمال)، أثناء قيامه بفترة التدريب العملي المدرسي.

وبهذا الصدد، قال سكرتير الرابطة، في تصريحات إذاعية الأربعاء، إن “كل من يرتدي زيّاً رسمياً مقابل ألف ومائتي يورو شهرياً (مرتب منخفض نسبياً)، يخاطر بحياته للدفاع عن أمن الإيطاليين، وبالتالي يجب احترامه”.