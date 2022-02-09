البابا: ضرورة تفضيل الحق في العلاج للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ شدد البابا فرنسيس على ضرورة السعي إلى تفضيل الحق في منح العلاج للجميع دون استثناء.

وفي ختام تعليمه الأسبوعي اليوم الأربعاء خلال المقابلة العامة ذكّر قداسة البابا فرنسيس بضرورة تفضيل الحق في العلاج للجميع كي لا يتعرض الأشخاص الأكثر ضعفا، وخاصة المسنون والمرضى، إلى الإقصاء أبدا”. فـ”الحياة هي حق، لا الموت الذي يجب تقبله لا تعاطيه، وهذا مبدا أخلاقي يطال الجميع لا فقط المسيحيين أو المؤمنين”.

ثم توقف الاب الأقدس عند “ضرورة توفير العلاج للمسنين في كل الأحوال لأنهم حكمتنا التي يجب الرعاية بها، هم رمز الحكمة البشرية”. وشدد على أن “الحنان إزاء المسنين هو كما الحنان إزاء الأطفال، حنان يتمتع بالرجاء ذاته لأن كلاًّ من بداية الحياة ونهايتها سر يجب احترامه ومرافقته، العناية به ومحبته”.

ثم تضرع الأب الأقدس كي “يساعدنا القديس يوسف على أن نعيش سر الموت بأفضل شكل ممكن”. وأضاف أن “الميتة الصالحة بالنسبة للمسيحي هي خبرة رحمة الله التي تقترب منا أيضا في تلك اللحظة الأخيرة من حياتنا”. وطلب البابا ختاما أن “يصلي الجميع معا صلاة السلام عليك يا مريم، والتي نطلب فيها من العذراء أن تكون قريبة منا في ساعة موتنا”.