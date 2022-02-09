دي مايو إلى ليون لحضور مؤتمر وزراء الخارجية والصحة الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن الوزير لويجي دي مايو غادر العاصمة روما متوجها إلى مدينة ليون لحضور مؤتمر وزراء الخارجية والصحة المشترك، المنظم من جانب الرئاسة الفرنسية للمجلس الأوروبي.

ويهدف اجتماع وزراء الخارجية والصحة إلى تطوير سياسة صحية أوروبية. وسيوفر فرصة لمناقشة ترتيبات الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الوباء، بما في ذلك شراء اللقاحات والعلاجات والتشخيص وقدرات الإنتاج وتعزيز النظام الصحي والتبرع بها، فضلا عن تعميق التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن هذه القضايا، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية للمجلس الأوروبي