دراغي: مدينة جنوة نموذج للعودة للحياة بعد المأساة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إلى أن “التاريخ الحديث لمدينة جنوة وشجاعة أهلها يوضح قبل كل شيء كيفية الانطلاق مجددا بعد مأساة”، وذلك في إشارة انهيار جسر موراندي العابر للمدينة في شهر آب/أغسطس 2018، الذي تسبب في مقتل 43 شخصا والتمكن من تشييد جسر جديد بعد عامين على انهيار القديم.

وأضاف دراغي خلال زيارة للمدينة الميناء مركز مقاطعة ليغوريا، اليوم الاربعاء “آمل أن تسود إيطاليا نفس روح الولادة الجديدة في السنوات الحاسمة المقبلة”.

وتابع دراغي “أفكر فيما حدث بعد انهيار جسر موراندي. أود أن أعبر مرة أخرى عن قرب الحكومة وقربي الشخصي من عائلات الضحايا الـ 43 والمصابين وأحبائهم. اليوم، كما كان قبل أربع سنوات، ألمهم هو ألمنا. وأود أن أشكر المفوض والسلطات المحلية والسيناتور رينزو بيانو (مصمم الجسر الجديد) وجميع المشاركين في إعادة الإعمار. مثال على التعاون والسرعة والتماسك الذي أصبح نموذجًا”.