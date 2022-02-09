صحيفة: مكالمة هاتفية مرتقبة بين دراغي وزيلينسكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-كشفت مصادر صحفية إيطالية عن مكالمة هاتفية مرتقبة بين رئيس الوزراء ماريو دراغي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وحسب صحيفة (كورييري ديلا سيرا) التي تحدثت عن المكالمة المرتقبة، فإن إيطاليا لا تشارك في طاولة الحوار الغربية مع روسيا بل كـ”متفرج معني” بمنع التوتر على الحدود الأوروبية مع روسيا من التحول إلى حرب.

ويجلس على الطاولة، إضافة إلى إدارة واشنطن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، والمستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يخاطر أكثر من أي شيء آخر فيما يتعلق باتفاقيات الغاز مع موسكو المرتبطة بخط أنابيب نورد ستريم2، وفق الصحيفة.