إيطاليا تأمل تعاون برنامج الأغذية العالمي مع القضاء بحادثة مقتل سفيرها بالكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الأربعاء عن “الامل في أقصى قدر من التعاون من جانب برنامج الأغذية العالمي (WFP) مع القضاء الإيطالي لتوضيح كل جانب من جوانب الأحداث المأساوية التي وقعت في 22 شباط/فبراير 2021، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”، في إشارة إلى مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومرافقه الأمني الإيطالي وموظف محلي.

ويأتي هذا الطلب الإيطالي بعد إعلان مكتب المدعي العام في روما استكمال التحقيقات الأولية في مقتل السفير لوكا أتاناسيو وعنصر الدرك فيتوريو إياكوفاتشي وجمع عناصر اتهام بحق اثنين من منسوبي برنامج الأغذية العالمي المسؤولين عن تنظيم البعثة في شمال كيفو في 22 شباط/فبراير من العام الماضي.

وكان الهجوم قد شنه مسلحون على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في طريقها لزيارة مشروع للتغذية المدرسية شرقي الكونغو.