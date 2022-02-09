إيطاليا: 384 وفاة جديدة جراء كوفيد-19 وتسجيل أكثر من 81 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (9 شباط/فبراير) تسبب الفيروس في وفاة 384 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 81 ألفا و367 إصابة جديدة بالفيروس

وهذا والغت الحكومة إلزامية استخدام الكمامات في الخارج اعتبارًا من يوم بعد غد الجمعة، ولكن يتعين ارتدائها عند التجمعات.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة قبل 24 ساعة كانت 101 ألفا و864 إصابة والوفيات 415 وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 11 مليون 847 ألفا و436، ساهم الوباء في حصد أرواح 149 ألفا و896 منهم.

وتراجع مجددا عدد شاغلي وحدات العناية الفائقة ليبلغ اليوم 1350 مريضا (26 مريضا أقل عن المعلنين الامس)، وكذلك عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بمقدار 405 ليصبحوا 17 ألفا و932.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 9 ملايين 822 ألفا و915، بعد شفاء 134 ألفا و460 في غضون الأربع وعشرين ساعة الاخيرة.