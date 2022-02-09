قلق أممي ودعوة لتجنب التصعيد في أعقاب مقتل 3 فلسطينيين في نابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعربت الأمم المتحدة عن “القلق إزاء التطورات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصاعد التوتر بما في ذلك ما حدث في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من قتل لثلاثة فلسطينيين”.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ردّا على أسئلة الصحفيين: “رأينا بلا شك ما حدث في نابلس، ونشعر بقلق إزاء التطورات الأخيرة، بما في ذلك التوترات المتزايدة في الضفة الغربية المحتلة، ومن الواضح أن ذلك يشمل حادثة إطلاق الرصاص على ثلاثة فلسطينيين وقتلهم على يد القوات الإسرائيلية في نابلس”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي الاممي.

وقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المركبة التي كان يستقلها الفلسطينيون في نابلس.

وقال دوجاريك: “مناشدتنا تظل أن على جميع الأطراف التهدئة وتجنب أي تصعيد آخر”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قال أمس الثلاثاء خلال أول اجتماع هذا العام للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف إن “الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع”.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تمكّن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة، وفي نهاية المطاف إلى سلام عادل ودائم. وقال: “الوقت يداهمنا. لا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين”، مشددا على ضرورة أن “يعزز الطرفان وقف الأعمال العدائية ووجوب توقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية”.

وقال إن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين مستمرة “مما يعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم.”