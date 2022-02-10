دي مايو وبوريل يستعرضان الازمة الأوكرانية والأوضاع في ليبيا والساحل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن مكالمة جرت مساء أمس بين الوزير لويجي دي مايو والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تطرقت إلى التوترات على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، والعملية السياسية في ليبيا، والوضع في منطقة الساحل، وآخر التطورات في مالي.

وبشأن الازمة على الحدود جنوب شرقي أوكرانيا، نقلت الخارجية الإيطالية عن دي مايو التأكيد مجددًا على الحاجة إلى الجمع بين “الوحدة (بين الأوروبيين) والحزم والتوازن” في التعامل مع موسكو، مشيرا إلى أن إيطاليا تدعم تحديد تدابير ردع “فعالة وفي نفس الوقت مستدامة وتدريجية ومتناسبة”.

كما أشار دي مايو أيضًا لبوريل إلى أهمية قيام الاتحاد الأوروبي “بدور نشط في الملف الأوكراني والأمن الأوروبي، في اتصال وثيق مع حلف الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”. وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الدبلوماسية الايطالية عن “تقديره” لمبادرة الرئيس ماكرون كرئيس دوري للاتحاد الأوروبي ولـ”جهود التنسيق” التي يبذلها الممثل الأعلى مع الشركاء والمحاورين الرئيسيين: الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مشددا على أهمية متابعة “حوار منظم على أعلى مستوى” مع روسيا حول الأمن الأوروبي.

بالنسبة للوضع في ليبيا، اتفق دي مايو وبوريل على “أهمية الحفاظ على وحدة النوايا بين الدول الأوروبية الأكثر التزامًا بتحقيق الاستقرار في البلاد دعماً لعملية سياسية تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة”.

أخيرًا، فيما يتعلق بمالي، تشاطر المسؤولان الإيطالي والأوربي الرأي بشأن “أهمية الحفاظ على التزام واضح من الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل، لمواجهة تقدم الجماعات الإرهابية ودعم المنطقة من وجهة نظر اجتماعية واقتصادية، وكيفية الوقوف سدا أمام انجرافات استبدادية خطيرة محتملة”.