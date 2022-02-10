تراجع تقديرات نمو الاقتصاد الإيطالي لعام 2022 إلى 4.1%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تراجعت تقديرات نمو الاقتصاد الإيطالي في عام 2022 من 4.3%، المعلنة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى 4.1%، كما أظهر آخر تقرير للاتحاد الأوروبي صدر اليوم الخميس.

وأشار التقرير إلى أن “التوقعات قصيرة الأجل طغى عليها انقطاع الإمدادات المطوّل والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة”، مرجحا أن يؤدي “تآكل القوة الشرائية وضعف ثقة المستهلك إلى إضعاف النمو الحقيقي على المدى القصير”. ولكن التقرير يرى أنه “من المتوقع أن يكتسب النشاط الاقتصادي زخماً في الربع الثاني والاستمرار في التوسع في النصف الثاني من العام”.

وقد عاد اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل إلى مستوى ما قبل الجائحة في الربع الثالث من عام 2021 ومن المتوقع أن تحقق جميع الدول الأعضاء هذا الهدف بنهاية عام 2022.

ونوه تقرير الاتحاد الأوروبي بأن تباطؤ وتيرة النمو في الخريف كان أكثر حدة مما كان متوقعًا، وتبقى حالة “عدم اليقين والمخاطر” بشأن مسار الانتعاش “مرتفعة”، والتي “تفاقمت إلى حد كبير بسبب التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية”.