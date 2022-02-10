دي مايو يستقبل وزير الاقتصاد الاماراتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما التقى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإيطالية الخميس.

وأشارت في تغريدة على منصة (تويتر) إلى أن اللقاء ركز على العلاقات التجارية وجذب الاستثمار والتعاون في مجال الابتكار والفضاء والطاقة المتجددة والبحوث، إضافة إلى مشاركة إيطاليا في معرض اكسبو دبي 2020.

ويزور الوزير بن طوق المري إيطاليا على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى يمثل القطاعين العام والخاص وذلك من أجل استكشاف أوجه تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل التجارة ورفع حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص بين البلدين.