وكيل وزارة الخارجية الايطالي يزور البوسنة والهرسك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا عن زيارة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بينيديتو ديلا فيدوفا إلى جمهورية البوسنة والهرسك تبدأ اليوم وتستمر إلى الجمعة.

ووفق وزارة الخارجية الإيطالية، يتضمن برنامج زيارة المسؤول الايطالي اجتماعات مع كل من نائب وزير الخارجية جوزيب بركيتش، وممثل صرب البوسنة في الرئاسة الثلاثية ميلوراد دوديك، ورئيس حزب العمل الديمقراطي (SDA) نائب رئيس مجلس الشعوب باكير عزت بيغوفيتش ورئيس وزراء كانتون سراييفو، إدين فورتو.

وتتصدر المحادثات العلاقات الثنائية والوضع الداخلي للبلاد وجدول أعمال الإصلاحات اللازمة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي.

كما سيلتقي ديلا فيدوفا الممثل السامي للبوسنة والهرسك، كريستيان شميدت، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، يوهان ساتلر.