سيريني: الهدف يبقى انتخابات حرة في ليبيا مبنية على أسس قانونية متينة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني ان “تأجيل الانتخابات في ليبيا فتح مرحلة سياسية معقدة تفتقر حاليا الى منظور انتخابي واضح وتواجه الحكومة المؤقتة ضغوطا متزايدة”، مشيرة إلى أن “عدم اليقين بشأن طريقة التصويت” دفع مجلس النواب الليبي، بقيادة رئيس البرلمان عقيلة صالح، إلى تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.

وأضافت ردا على سؤال أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أنه “في هذا الوضع الدقيق، تواصل إيطاليا ضمان دعمها لعمل الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني ويليامز حتى لا نغفل عن الهدف الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة والتي نرى أنها يجب أن تكون بالضرورة مبنية على أسس قانونية متينة ومتوافق عليها وتجرى في مواعيد ليست بعيدة جدًا، لتجنب أن يؤدي التأجيل الطويل إلى تغذية المزيد من عدم اليقين”.