سيريني: إيطاليا في الطليعة لدعم العملية السياسية في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني أن سلطات بلادها “تواصل شاطها الكبير في ليبيا من أجل العودة الكاملة والدائمة للحياة الطبيعية لبلد يعتبر استقراره أمرًا حاسمًا ليس فقط للمنطقة المحيطة ولكن أيضًا لإيطاليا وأوروبا، نظرًا للتداعيات المحتملة من حيث التهديد الإرهابي وأمن الطاقة وزيادة تدفقات الهجرة غير النظامية”.

وأشارت المسؤولة الإيطالية خلال جلسة مساءلة برلمانية، إلى أن محاولة اغتيال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة صباح الخميس “تؤكد مرة أخرى بشكل كبير على الضرورة الملحة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”، معربة عن “كل تعاطفنا وتقاربنا الشخصي” معه.

وأعادت سيريني التأكيد على أن إيطاليا تواصل “أن تكون في الطليعة في دعم العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا ثمرة مسار ليبي-ليبي ويملكه الليبيون”.