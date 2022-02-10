إيطاليا: حصيلة ضحايا كوفيد-19 تتخطى 150 ألف وفاة وتسجيل أكثر 75 ألف إصابة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس (10 شباط/فبراير) تسبب الفيروس في وفاة 325 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية لتتجاوز بذلك حصيلة الضحايا منذ انتشار الوباء حاجز الـ150 ألف ضحية، بينما تم تسجيل 75 ألفا و861 إصابة جديدة بالفيروس.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة قبل 24 ساعة كانت 81 ألفا و367 إصابة والوفيات 384 وفاة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 11 مليون 932 ألفا و631، ساهم الوباء في حصد أرواح 150 ألفا و221 منهم على وجه التحديد.

وتراجع مجددا عدد شاغلي وحدات العناية الفائقة ليبلغ اليوم 1322 مريضا (28 مريضا أقل عن المعلنين الامس)، وكذلك عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات بمقدار 578 ليصبح مجموعهم 17 ألفا و354.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 9 ملايين 960 ألفا و136، بعد شفاء 137 ألفا و221 في غضون الأربع وعشرين ساعة الاخيرة.