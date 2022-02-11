المفوضية: مخزون (غازبروم) بالاتحاد الأوروبي منخفض للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- اشارت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية إلى أن عملاق الطاقة الروسي (غازبروم) لديه حاليًا مخزونات غاز “أقل بكثير” في أوروبا مما ينبغي أن تكون عليه في الوقت الحالي، بناءً على وضع السوق.

وقالت دانا سبينانت، خلال إحاطة مع الصحافة الجمعة في بروكسل، “إن شحنات الغاز إلى أوروبا هي مسألة تثار كثيرا. وقد شددت رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين عدة مرات على أن لدى غازبروم مخزونًا من الغاز في أوروبا أقل بكثير من المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه”، بينما “نائبة الرئيس مارغريت فيستاغر ومفوضة شؤون الطاقة كادري سيمسون أوضحتا مرارًا وتكرارًا أن شركة غازبروم لا يبدو أنها تطبق منطقًا اقتصاديًا وتجاريًا، حيث إنها لم تزد من إمدادات الغاز إلى أوروبا، في وقت ترتفع فيه الأسعار بشدة”.

وأردفت “المنطق هو أن تزيد الشركة العرض لأنه سيكون في مصلحتها. ما نراه هو أن مستوى مخزون غازبروم أقل بكثير” مما ينبغي أن يكون.