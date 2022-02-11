دراغي: الطاقة والتضخم والتوترات الجيوسياسية تحديات مباشرة للاقتصاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشار رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي إلى “مخاطر أسعار الطاقة والتضخم والتوترات الجيوسياسية” في شرق أوروبا على الاقتصاد، إلا أنه أكد على أن “تباطؤ النمو في الربع الأول من العام في إيطاليا أقل على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الجمعة بعد أن أقر مجلس الوزراء “إصلاحًا تاريخيًا” لجهاز القضاء والمجلس الأعلى للقضاء.

وقال رئيس الوزراء إن “التحدي المباشر هو تراجع امدادات الطاقة، ثم التضخم الذي يهاجم القوة الشرائية للمستهلكين والقدرة التنافسية للشركات. التحدي الكبير الثالث هو تنفيذ خطة التعافي والقدرة على الصمود وهو أمر يسير على ما يرام”.