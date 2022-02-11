البابا يدعو لئلا “نُغمض أعيننا إزاء مأساة الفقر المنتشر”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس إلى ألا “نُغمض أعيننا إزاء مأساة الفقر المنتشر”، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس البابوي لتعزيز البشارة الجديدة بالإنجيل، المطران رينو فيزيكيلا، بمناسبة يوبيل العام ٢٠٢٥.

واستهل البابا فرنسيس رسالته قائلا إن “اليوبيل مثّل دائما في حياة الكنيسة حدثًا ذا أهمية روحية وكنسية واجتماعية كبيرة”، وأنه “مذ أعلن بونيفاسيوس الثامن عام ١٣٠٠ السنة المقدسة الأولى – على أن يُحتفل باليوبيل مرة كل مائة عام، ليصبح الاحتفال من ثم مرة كل خمسين سنة، ثم كل خمس وعشرين سنة – عاش شعب الله المقدس المؤمن هذا الاحتفال كعطية نعمة خاصة تتميّز بمغفرة الخطايا، وخصوصا بالغفران كتعبير كامل عن رحمة الله”.

وأضاف الأب الأقدس أن “المؤمنين، وفي نهاية مسيرة حج طويلة، غالبًا ما يستقون من كنز الكنيسة الروحي، من خلال عبور الباب المقدس وتكريم ذخائر الرسولين بطرس وبولس المحفوظة في بازيليكات روما. ملايين الحجاج بلغوا هذه الأماكن المقدسة على مر القرون، مقدّمين شهادة حية للإيمان”.

وتابع البابا فرنسيس رسالته مذكّرا بـ”اليوبيل الكبير لعام ألفين الذي أدخل الكنيسة في الألفية الثالثة من تاريخها”، وتوقف أيضا عند “اليوبيل الاستثنائي للرحمة الذي أتاح لنا أن نكتشف مجددا قوة وحنان محبة الآب الرحيمة، لكي نكون بدورنا شهودًا لها”.

وأشار الأب الأقدس إلى أنه “خلال العامين الأخيرين، لم يكن هناك بلد لم يتأثر بشكل كبير بسبب الجائحة المفاجئة، التي فضلا عن كونها جعلتنا نلمس لمس اليد مأساة الموت في وحدة وعدم يقين، غيّرت طريقة حياتنا”.

وقال فرنسيس، إنه “كمسيحيين، قاسينا مع جميع الإخوة والأخوات المعاناة والقيود نفسها. فكنائسنا بقيت مغلقة، كالمدارس، المصانع، المكاتب، المتاجر والأماكن المخصصة لأوقات الفراغ”. وأشار أيضا إلى أن “الجائحة، وفضلا عن الألم الذي سبّبته، قد أثارت أحيانا في نفوسنا الشك والخوف والضياع”.

وأضاف الأب الأقدس أن “كلنا ثقة بأنه يمكن تجاوز الجائحة وأن بإمكان العالم أن يستعيد إيقاعه في العلاقات الشخصية والحياة الاجتماعية. وسيكون تحقيق ذلك أكثر سهولة بمقدار ما يتم العمل بتضامن فعال، فلا يتم إهمال الشعوب الأشد فقرا”. كما شدد على “ضرورة أن نحافظ على شعلة الرجاء التي أُعطيت لنا متّقدة، وعمل كل ما يمكن كي يستعيد كل واحد القوة واليقين للنظر إلى المستقبل بروح منفتحة وقلب واثق”.

وأشار فرنسيس إلى أن “اليوبيل القادم بإمكانه أن يساعد كثيرا على إعادة تشكيل مناخ من الرجاء والثقة، كعلامة ولادة متجددة نشعر جميعا بالحاجة إليها. ولذلك، قال: اخترتُ شعار “حجاج الرجاء”. وذكر أن “كل ذلك سيكون ممكنًا إن استطعنا استعادة حسّ الأخوّة العالمية، وإن لم نُغمض أعيننا إزاء مأساة الفقر المنتشر الذي يمنع ملايين الرجال والنساء والشباب والأطفال من العيش بطريقة تليق بالإنسان”.

كما لفت البابا إلى أنه يفكّر “بشكل خاص بالعديد من اللاجئين المُجبرين على ترك أراضيهم”، ودعا إلى “الإصغاء إلى صوت الفقراء في فترة التحضير لليوبيل”، قائلا: “إذ نشعر أننا جميعا حجاج على الأرض حيث وضعنا الله لكي نفلحها ونحرسها، لا ينبغي أن ننسى طول الطريق التأمل في جمال الخليقة والعناية ببيتنا المشترك. وأمل أن يتم الاحتفال بسنة اليوبيل القادمة وعيشها أيضا بهذه النية”. وأشار إلى أن “أعدادا من الأشخاص في تزايد دائم، من بينهم الكثير من الشباب، يدركون أن العناية بالخليقة هي تعبير أساسي عن الإيمان بالله والطاعة لمشيئته.

وقال البابا فرنسيس في رسالته إنه يوكل إلى المطران رينو فيزيكيلا رئيس المجلس البابوي لتعزيز البشارة الجديدة بالإنجيل مهمة إيجاد الأشكال الملائمة كي يتم تحضير السنة المقدسة والاحتفال بها بإيمان عميق ورجاء حيّ ومحبة عامِلة.

كما ذكر الأب الأقدس أن “مرسوم الدعوة إلى اليوبيل والذي سيصدر في الوقت المناسب سيتضمن الإرشادات الضرورية للاحتفال بيوبيل عام ٢٠٢٥”. وأردف: “يُسعدني في فترة التحضير هذه التفكير بإمكانية تخصيص السنة التي تسبق اليوبيل، أي عام ٢٠٢٤، لـ(سيمفونية) صلاة كبيرة. أولاً من أجل استعادة رغبة أن نكون في حضرة الرب، نصغي إليه ونسجد له، والصلاة أيضا لنشكر الله على عطاياه الكثيرة لمحبته لنا، ولنسبّح عمله في الخليقة التي تُلزم الجميع بالاحترام والعمل الملموس والمسؤول من أجل حمايتها”.

وفي ختام رسالته إلى المطران رينو فيزيكيلا رئيس المجلس البابوي لتعزيز البشارة الجديدة بالإنجيل بمناسبة يوبيل العام ٢٠٢٥، سأل البابا فرنسيس مريم العذراء أن ترافق الكنيسة في مسيرة التحضير لحدث النعمة هذا.