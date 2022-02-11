دراغي: أولوية الحكومة ضمان النمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن “أولوية الحكومة تتمثل بضمان النمو”، لاقتصاد البلاد، فضلا عن “ضمان ألا يختنق هذا النمو بسبب أسعار الطاقة الباهظة”.

وقال دراغي في مؤتمر صحفي الجمعة، إنه “للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، تم بالفعل تخصيص مبالغ كبيرة، حوالي 9.5 مليار”، لكن “من الواضح أنها ليست كافية”، مبيناً أنه “سيتعين على الحكومة إجراء تدخل آخر سيعلن عنه الأسبوع المقبل”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “الخطوط الأساسية لهذا التدخل الجديد هي الجزء الداعم لاحتواء حالة الطوارئ”، ومن ثم “هناك جزء أكثر هيكلية، مع تعزيز إنتاج الطاقة”، بعده يأتي “جزء مرتبط بالعرض، أي ضمان الإمداد للصناعة بسعر منخفض ومتحكم فيه”، وبالتالي “التدخل عند التخزين على سبيل المثال”.

وذكر رئيس مجلس الوزراء أن “أولوية الحكومة هي هذه التدخلات”، وكذلك “ضمان النمو العادل والمستدام، وأن من الضروري ألا يخنق النمو بسبب أسعار الطاقة الباهظة الثمن”. واختتم مشيراً الى أن “النمو أساسي لجميع الجوانب الأخرى، لحفظ كفتي الميزانية متعادلتين، ولأجل المصداقية الدولية”، بالنسبة لإيطاليا.