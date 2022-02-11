البابا: يجمعني والبطريرك برتلماوس وعي بالمسؤولية الرعوية المشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس أن ما يجمعه وبطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الأول، هو الوعي المتقاسم بالمسؤولية الرعوية المشتركة أمام التحديات الملحة التي على العائلة البشرية بأسرها مواجهتها اليوم.

ولمناسبة مرور ٣٠ سنة على انتخاب البطريرك برتلماوس الأول وجه البابا رسالة فيديو أعرب في بدايتها عن سعادته “لاحتفال كثيرين بانتخاب أخي وصديقي برتلماوس”، حسب ما ذكر قداسته، “راغبين بتوجيه الشكر إلى الرب على حياة البطريرك المسكوني وخدمته”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد تابع الأب الأقدس متحدثا عن التفاهم الشخصي الجيد بينه وبين البطريرك برتلماوس، “تفاهم بدأ في أول أيام خدمتي، حين شرفني بحضوره في روما. ثم تحول هذا التفاهم إلى صداقة أخوية خلال العديد من اللقاءات عبر هذه السنوات، لا فقط في روما، بل وأيضا في القسطنطينية، القدس، أسيزي، القاهرة، ليسبوس اليونانية وباري الإيطالية”.

وتوقف البابا فرنسيس في رسالته بعد ذلك عند ما يجمعه بالبطريرك المسكوني فأشار إلى “الوعي المتقاسم بمسؤوليتهما الرعوية المشتركة أمام التحديات الملحة التي على العائلة البشرية بكاملها مواجهتها اليوم”. وأراد الأب الأقدس في هذا السياق “الإعراب للبطريرك برتلماوس الأول عن امتنانه على التزامه من أجل حماية الخليقة وعلى تأملاته في هذا الموضوع والتي تعلمتُ ولا أزال أتعلم منها الكثير”.

ثم تابع البابا أنه “مع الجائحة وانتشار تبعاتها المأساوية الصحية والاجتماعية والاقتصادية فقد اكتسبت شهادة البطريرك المسكوني وتعليمه حول ضرورة الارتداد الروحي للإنسان أهمية إضافية”.

ومن النقاط الأخرى التي تحدث عنها البابا فرنسيس في رسالته، “تأكيد البطريرك برتلماوس الأول بلا توقف على أن الحوار في المحبة والحقيقة هو الطريق الوحيد الممكن من أجل المصالحة بين جميع المؤمنين بالمسيح ولاستعادة شركتهم الكاملة”. وأكد الرغبة “بمواصلة السير معا على هذا الطريق”.

كما تحدث فرنسيس عن “القناعة المتقاسمة بأن القرب والتضامن بيننا نحن المسيحيين وبين كنائسنا يشكلان إسهاما ضروريا بالنسبة للأخوّة العالمية والصداقة الاجتماعية، اللتين تحتاج إليهما البشرية بشكل ملح”.

ثم ختم قداسة البابا فرنسيس رسالته بالقول إنه يريد “بهذه المشاعر التعبير للبطريرك برتلماوس عن التهاني الحارة”، سائلا “الله أن يمنحه الصحة والصفاء والفرح الروحي، وحس الفكاهة أيضا”.