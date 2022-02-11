إيطاليا: 67152 إصابة بكوفيد و334 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “67,152 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في إيطاليا اليوم” الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك 334 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 150,555 شخصاً”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، تم اجراء 663,786 تحليل كشف عن العدوى، والتي وصلت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى إلى 10.1٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك 1265 في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، وهم “أقل بفارق 57 حالة منذ أمس”، في حين “أدخل إلى المستشفيات 16,824 شخصاً جديداً لظهور الأعراض عليهم”، وهم أيضا “أقل بـ530 شخصاً منذ يوم أمس”.