إيطاليا: نداء من 44 جمعية بيئية للحكومة لتلاحم أكبر إزاء أزمة المناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أطلقت 44 جمعية إيطالية تعنى بالبيئة، نداء لحكومة البلاد لأجل مزيد من التلاحم في مواجهة أزمة المناخ.

وستخرج 44 من الجمعيات واللجان والحركات البيئية يوم غد السبت إلى الشوارع لتقول: “كفى لهذا السباق الأحمق للغاز، الوقود الأحفوري والنووي”.

وكما جاء في البيان الذي يمثل حملة التعبئة الخضراء هذه، فـ”من تشيفيتافيكيا إلى فالكونارا، ومن لا سبيتسيا إلى برينديزي مروراً بنابولي، هناك أماكن رمزية عديدة في صلب تظاهرة (لا للغاز!) التي تنظمها الجمعيات واللجان وكيانات المجتمع المدني البيئية”. وقالت: “نطالب الحكومة بمزيد من الجدية والجدوى في التعامل مع أزمة المناخ”.

وذكر بيان الجمعيات، أنه “من أجل الخروج من دوامة الفحم، لا تحتاج البلاد إلى محطات جديدة للغاز الأحفوري”، بل “لزيادة سرعة تطوير مصادر الطاقة المتجددة عشرة أضعاف”. كما “أعرب الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في إطار التاكسونوميا الخضراء (التصنيف البيئي)، عن معارضة واضحة لإدخال الغاز والطاقة النووية بين المصادر الخضراء”، مؤيداً بذلك موقف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي من الأمر.

كما طالبت الجمعيات الـ44 التي وقعت على البيان، “الحكومة بوضع خطة تنص على إلغاء وإعادة تشكيل دعم الوقود الأحفوري، مثل سوق القدرات، بحلول عام 2025، والحفاظ على حوافز الطاقة المتجددة وطلب مساهمات تضامنية لشركات الطاقة الكبيرة التي تحقق اليوم أرباحًا متزايدة، بهدف مكافحة ارتفاع أسعار فواتير الطاقة”.