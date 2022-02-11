مصادر أمنية إيطالية: اهتمامنا عال بالتطورات في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت مصادر أمنية إيطالية أنها تبقي دائماً على اهتمام عال بتطورات الوضع على الساحة الأوكرانية.

وقالت اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير) في تقريرها السنوي، والذي تحدث عن الأزمة في أوكرانيا أيضاً، أن “آخر تطورات الأزمة الأوكرانية التي تشهد نزوحًا لوجود عسكري روسي كبير بالقرب من الحدود، حتى لو اعتبر أن هجوماً واسع النطاق غير مرجح”، فهي “تثير مخاوف متزايدة من مخاطر وقوع حوادث ما وبدء ردود فعل”.

وتابعت اللجنة الأمنية، أنه “على أية حال، فإن احتمال وقوع هجمات مختلطة يتطلب الحفاظ على مستوى عالٍ من الاهتمام، مع إدراك كامل أن إيطاليا يمكنها، بل ويجب عليها أن تلعب دوراً مهماً، بالاتفاق مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

وذكرت (كوباسير): “إن العدوان الروسي، المدعوم من بيلاروسيا، على أوكرانيا وعلى الجانب الشرقي من الحلف أمر مدان بالتأكيد”، لكن “لا تزال هناك حاجة قوية لأن تبقي أوروبا قنوات الحوار الدبلوماسي مفتوحة”، وهنا “تجدر الإشارة إلى الاستفتاء القادم لتأكيد الدستور البيلاروسي الجديد الذي لم يعد ينص على الحياد الدولي للبلاد”.

وأشار اللجنة البرلمانية إلى أن “التصعيد في الأسابيع الأخيرة شهد روسيا ـ التي تسعى أيضًا لتحقيق هدف إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات مينسك ـ والولايات المتحدة كأطراف رئيسية”. في هذا السياق، “ينبغي أن تكون أوروبا قادرة على المشاركة بنشاط في السعي إلى الاستقرار الاستراتيجي”. كما أشارت أيضا إلى “الجلوس على طاولة المفاوضات والقيام بدورها في القضايا الأساسية مثل الحد من الأسلحة التقليدية، ومكافحة الانتشار النووي وجميع الأنشطة التي يتعين عليها التعامل مع التهديدات المتنوعة”.