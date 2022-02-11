وزير دفاع إيطاليا يصر ويشجّع على حوار بنّاء مع موسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني ضرورة “الإصرار على إمكانيات الحوار البنّاء مع موسكو في كل مكان، تشجيعها والعمل على عدم تغذية التوتر”.

هذا هو الموقف الذي أعرب عنه الوزير غويريني في زيارته إلى ريغا، في لاتفيا، حيث التقى نظيره أرتيس بابريكس في لقائهما الثنائي، ليعقب الاجتماع الذي عُقد بروما في 10 حزيران/يونيو الماضي ببضعة أشهر.

هذا وقد التقى غويريني جنود الكتيبة الإيطالية أفراد من فريق العمل في منطقة البلطيق، الذين حضروا المراحل الأخيرة لتمرين (أياكس سترايك) لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وخلال اللقاء الثنائي، كرر وزير الدفاع الحاجة إلى “إظهار تماسكنا كحلف أطلسي، لإطلاق رسائل موحدة ومتماسكة”. وأضاف أن “الناتو يُظهر في هذه المرحلة وحدة سياسية كبيرة”.

وأشار غويريني إلى أن “إيطاليا ستستمر بالحفاظ على التزامها بمبادرات الناتو الرئيسية (تدابير الضمان، الشرطة الجوية، الحضور الأمامي المعزز ومجموعات القوات البحرية الدائمة)”، كما “ستواصل العمل في منطقة مسؤولية الحلف الأطلسي بأكملها، بدءًا من آيسلندا إلى شرق البحر المتوسط ​​والبحر الأسود”.

وشدد الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي على أن “أية خيارات لمزيد من التعديلات في الموقف، سيتم اتخاذها مع الحلفاء، كما هي الحال دائماً”. واختتم بالقول مرة أخرى، إن “الاجتماع الوزاري للناتو الأسبوع المقبل سيكون بالتالي مهماً للغاية من وجهة النظر هذه”.